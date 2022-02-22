Орхан Мамедов: Помощь ЕС в размере 2 млрд евро создает новые возможности

"Решение Европейского Союза (ЕС) о выделении Азербайджану финансовой помощи в размере 2 миллиардов евро создает новые возможности для сотрудничества".

Решение Европейского Союза (ЕС) о выделении Азербайджану финансовой помощи в размере 2 миллиардов евро создает новые возможности для сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (SMBDA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов.

По его словам, эти проекты направлены на поддержку деятельности правительства путем охвата приоритетов его экономической политики: "Среднесрочная стратегия социально-экономического развития, разрабатываемая с участием различных государственных ведомств и заинтересованных сторон, включает в себя масштабные восстановительные работы в постконфликтный и постпандемический период, диверсификацию источников устойчивого роста и широкий спектр инновационных решений".

"Я надеюсь, что опыт сотрудничества с ЕС, основанный на позитиве и взаимных интересах, будет продолжен", - сказал Мамедов.