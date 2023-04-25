Орхан Мамедов: Около 500 иностранных компаний подали заявки на создание бизнеса в Карабахе

На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) поступило более 1400 заявок на создание бизнеса на освобожденных территориях, из них около 500 заявок от иностранных компаний.

На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) поступило более 1400 заявок на создание бизнеса на освобожденных территориях, из них около 500 заявок от иностранных компаний.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на конференции, организованной Министерством экономики, KOBİA и ASK на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, восстановление традиционных секторов экономики региона, таких как туризм, сельское хозяйство, агропереработка, народные промыслы и т.д., и их вывод на внешние рынки сулят большие перспективы: "KOBİA занимается популяризацией экономического потенциала Карабаха на международном уровне, а также сбором заявок от предпринимателей, желающих наладить бизнес на освобожденных от оккупации территориях", - сказал Мамедов.

Он добавил, что основной целью является увеличение доли МСП в ненефтегазовом секторе до 35% в ВВП и до 60% в секторе занятости на основе стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы.