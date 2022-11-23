Орхан Мамедов: около 21% частных предпринимателей в Азербайджане - женщины

В Азербайджане женщины составляют около 21% от числа индивидуальных предпринимателей, и их роль в экономическом развитии возрастает.

В Азербайджане женщины составляют около 21% от числа индивидуальных предпринимателей, и их роль в экономическом развитии только растет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на форуме "Возможности на горизонте: зеленый свет для женщин-предпринимателей“ в Баку.

"Поощрение женщин к самозанятости и предпринимательской деятельности, поддержка развития женского предпринимательства являются одними из приоритетных направлений деятельности KOBIA. Агентство принимает меры по стимулированию развития женского предпринимательства, увеличению числа женщин среди малых и средних предпринимателей (МСП) с учетом приоритетов развития экономики страны и национальных особенностей. Женщины-предприниматели получают поддержку через наши тренинги, консультации, услуги повышения квалификации, доступа к финансовым ресурсам и рынкам сбыта, гранты, участия в выставках, торговый портал kobmarket.az, исследования внутреннего рынка, сертификаты “стартап” и т. д. В Общественном совете при KOBİA также представлено общественное объединение “Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане (AQSİA)”, - отметил он.

По словам Мамедова, в апреле-августе этого года Хачмазский центр развития МСП совместно с AQSİA организовал тренинги для женщин на различные темы, а с прошлого месяца при организации агентства, в партнерстве с Национальной конфедерацией организаций предпринимателей и AQSİA стартовал проект “Сила женщин в бизнесе”: "В тренингах, проведенных центрами развития МСП в этом году, приняли участие около 4 тыс. женщин-предпринимателей и женщин, желающих начать предпринимательскую деятельность”.