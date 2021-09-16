Орхан Мамедов: Необходимость упростить формы отчетности для субъектов МСП

"Абсолютное большинство налогоплательщиков, в отчетах которых были обнаружены несоответствия, являются микро-и малыми предпринимателями. Анализ, проведенный в рамках совместного сотрудничества Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Государ

"Абсолютное большинство налогоплательщиков, в отчетах которых были обнаружены несоответствия, являются микро-и малыми предпринимателями. Анализ, проведенный в рамках совместного сотрудничества Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Государственной налоговой службы, показывает, что налогоплательщики, особенно микро-и малые предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере услуг и торговли, не ведут учет доходов и расходов в соответствии с законодательством, неправильно оформляют декларации, в результате налоги начисляются в ходе камеральной проверки, что вызывает недовольство налогоплательщиков. Это говорит о том, что у предпринимателей данной категории нет необходимого уровня знаний и навыков в соответствующей области".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на международной научно-практической конференции, посвященной 25-летнему юбилею Аудиторской палаты Азербайджана, сообщил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов.

По его словам, это связано с тем, что субъекты МСП не имеют возможности привлекать к процессу отчетности профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а также хотят предоставлять отчетность самостоятельно. В этом случае должна быть оказана поддержка предпринимателям, а также упрощены формы учета и отчетности: "Центры развития МСП, действующие в различных городах и районах страны и входящие в структуру KOBİA, регулярно оказывают обучающие и консультационные услуги по налоговому администрированию, а также по подготовке финансовой и нефинансовой, налоговой отчетности, правилам учета. За прошедший период 2021 года центрами развития МСП было организовано около 40 тренингов, в которых приняли участие около 800 человек, желающих начать бизнес, а также предпринимателей".

O.Мамедов также отметил, что для устранения недочетов, допускаемых субъектами микро- и малого предпринимательства в области налогового администрирования, подготовки налоговой отчетности, KOBİA и Государственная налоговая служба запустили совместный проект. В рамках проекта предприниматели будут привлечены к тренингам центров развития МСП.