Орхан Мамедов: Необходимо совершенствовать сферу корпоративного управления

Необходимо предпринять новые шаги для совершенствования сферы корпоративного управления в Азербайджане.

Необходимо предпринять новые шаги для совершенствования сферы корпоративного управления в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов заявил во время выступления на Baku International CEO Summit.

По его словам, принципы корпоративного управления - это инструменты, повышающие конкурентоспособность и коммерческую стоимость бизнеса: "В связи с этим может быть значимым привлечение в целом субъектов бизнеса к этой политике, в том числе совершенствование корпоративного управления, для чего в нашей стране созданы благоприятные условия. Эти инициативы - хорошее начало, но их недостаточно для совершенствования деятельности в сфере корпоративного управления, поэтому необходимо предпринять новые шаги в этой сфере.

В первую очередь, нужна подготовка специалистов, обладающих знаниями и навыками необходимыми для обеспечения развития корпоративного управления, расширения его сферы".