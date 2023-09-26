Орхан Мамедов: Необходимо сформировать новый формат экономических отношений в ОТГ

Несмотря на то, что общая площадь стран, входящих в Организацию тюркских государств (ОТГ), составляет более 4 млн километров, численность населения - более 160 млн человек, а ВВП - около 1,2 трлн долларов США, экономические связи между странами, в том чис

Несмотря на то, что общая площадь стран, входящих в Организацию тюркских государств (ОТГ), составляет более 4 млн километров, численность населения - более 160 млн человек, а ВВП - около 1,2 трлн долларов США, экономические связи между странами, в том числе объем торгового оборота, не отражают имеющийся потенциал.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Орхан Мамедов на II Форуме агробизнеса тюркских государств в Баку.

"У нас имеются большие территории, богатые природные ресурсы, очень выгодное географическое положение. То есть имеются все возможности для значительного наращивания товарооборота и формирования нового формата экономических отношений", - добавил Мамедов.