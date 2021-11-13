Орхан Мамедов: На форуме IBF будут продвигаться бизнес-возможности в Карабахе

11:12

"Основная цель 25-го Международного бизнес-форума в Баку - развитие деловых связей и расширение сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая на пресс-конференции в рамках 25-го Международного бизнес-форума (IBF), который пройдет 14-17 ноября в Баку.

По его словам, форум является важной платформой для продвижения инвестиционных проектов Азербайджана: "Всего в форуме ожидается участие около 500 инвесторов и бизнесменов из 30 стран. Также в 25 -м IBF будет продвигаться бизнес-возможности на освобожденных территориях".