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Орхан Мамедов: На форуме IBF будут продвигаться бизнес-возможности в Карабахе

Орхан Мамедов: На форуме IBF будут продвигаться бизнес-возможности в Карабахе 11:12
Бизнес
13 ноября 2021 г. 11:39
Орхан Мамедов: На форуме IBF будут продвигаться бизнес-возможности в Карабахе

"Основная цель 25-го Международного бизнес-форума в Баку - развитие деловых связей и расширение сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая на пресс-конференции в рамках 25-го Международного бизнес-форума (IBF), который пройдет 14-17 ноября в Баку.

По его словам, форум является важной платформой для продвижения инвестиционных проектов Азербайджана: "Всего в форуме ожидается участие около 500 инвесторов и бизнесменов из 30 стран. Также в 25 -м IBF будет продвигаться бизнес-возможности на освобожденных территориях".

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Версия на английском языке Orkhan Mammadov: IBF forum to promote Karabakh’s business opportunities
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "İBF Forumunda Qarabağın biznes imkanları təşviq ediləcək"

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