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Орхан Мамедов: Мы стремимся упростить выход предпринимателей на международные рынки

Орхан Мамедов: Мы стремимся упростить выход предпринимателей на международные рынки
Бизнес
7 октября 2024 г. 12:18
Орхан Мамедов: Мы стремимся упростить выход предпринимателей на международные рынки

Бизнесмены из Азербайджана, которые ведут деятельность в сфере международной торговли, в первую очередь заинтересованы в получении информации о зарубежных рынках и процедурах международной сертификации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на Азербайджанском торговом форуме "Возможности, текущая ситуация и вызовы для МСБ" в Баку.

"Они также стремятся к сотрудничеству с партнерами, хотят иметь доступ к финансовым ресурсам и желают, чтобы административные процедуры стали еще проще. Кроме того, они стремятся оптимизировать свои расходы и минимизировать временные затраты", - сказал Мамедов.

По его словам, перед форумом среди предпринимателей был проведен опрос.

"На основе обобщения данных можно сказать, что для решения перечисленных задач в нашей стране ряд структур, в том числе KOBİA, оказывают предпринимателям различную поддержку и услуги", - отметил Мамедов.

Он добавил, что продукция, производимая под брендом Made in Azerbaijan, демонстрируется на местных и зарубежных выставках. До сих пор при организации KOBİA в 36 местных выставках приняли участие около 1400, а в 16 зарубежных выставках - более 90 субъектов МСБ.

Мамедов сказал, что для поддержки выхода предпринимателей на международные рынки в Домах МСБ оказываются различные услуги: "В Бакинском Доме МСБ функционируют "Таможенный склад МСБ" и "Зона международной торговли и логистики". Кроме того, в Худате организован Дом МСБ, ориентированный исключительно на импортно-экспортные операции".

Он также отметил, что с точки зрения расширения внешнеторговых связей актуальны цифровизация бизнес-процессов и принципы зеленого перехода. "KOBİA реализует различные инициативы для поддержки цифровизации МСБ. На днях в рамках сотрудничества с Агентством инноваций и цифрового развития стартовала Программа цифровизации МСБ", - заключил Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda beynəlxalq ticarətlə məşğul olan sahibkarların əsas gözləntiləri açıqlanıb

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