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Орхан Мамедов: МСП отстают во внедрении цифровых технологий из-за ограниченных возможностей

Орхан Мамедов: МСП отстают во внедрении цифровых технологий из-за ограниченных возможностей 15:33
Бизнес
30 сентября 2024 г. 16:01
Орхан Мамедов: МСП отстают во внедрении цифровых технологий из-за ограниченных возможностей

В Азербайджане субъекты малого и среднего бизнеса (МСП) отстают от крупных компаний в области внедрения цифровых технологий из-за ограниченных ресурсов и возможностей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на презентации Программы цифровизации МСП.

По его словам, с развитием технологий этот разрыв становится все более заметным.

"В этой связи крайне важно, чтобы государственные органы оказывали поддержку цифровому преобразованию малых и средних предприятий в различных отраслях. Цифровизация может стать мощным стимулом для роста и развития МСП, открывая перед ними новые рынки, улучшая их операционную среду и меняя способы взаимодействия с сотрудниками. Цифровые решения способны облегчить интеграцию МСП в глобальную цепочку создания стоимости, а также стимулировать их инновационную деятельность и повышать производительность", - сказал Мамедов.

Глава KOBİA подчеркнул, что в период с 2019 по 2023 год расходы местного бизнеса на программное обеспечение и ИКТ-оборудование выросли в 2,3 раза, достигнув почти 300 млн манатов. Он отметил, что по итогам прошлого года более 60% предприятий в стране используют компьютеры, а доступ к интернету имеют почти 60% компаний.

"Как и в большинстве стран, в Азербайджане подавляющее большинство действующих субъектов бизнеса - в цифровом выражении 99% - составляют МСП. Поэтому уровень их развития и цифровизации отражает, насколько экономика и общество в целом перешли на цифровые технологии", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "KOB-lar rəqəmsal texnologiyaların tətbiqində geri qalır"

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