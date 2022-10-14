Орхан Мамедов: Малые предприниматели испытывают трудности при продаже своей продукции

Малые предприятия часто испытывают трудности, связанные с массовой продажей своей продукции.

Малые предприятия часто испытывают трудности, связанные с массовой продажей своей продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на последней в этом году выставке – ярмарке ”KOB Fest“, которая стартовала сегодня на Бакинском бульваре.

По его словам, основная цель организации таких ярмарок заключается в том, чтобы малые предприниматели могли показать и продать свою продукцию большему числу людей.

"На этой ярмарке свою продукцию представляют около 50 предпринимателей. В этом году было организовано около 10 таких ярмарок. KOBİA и впредь будет поддерживать малых предпринимателей”, - отметил он.

Выставка-ярмарка “KOB Fest”, организованная KOBİA, продлится 2 дня и будет открыта с 10:00 до 18:30. Здесь представлено более 800 наименований товаров и услуг микро- и малого бизнеса. На ярмарке покупателям предлагаются в основном мед, кондитерские изделия, кофе, безалкогольные напитки, шафран, джем, изделия ручной работы ремесленников и творческих личностей, текстильные изделия, одежда, аксессуары, сувениры из кожи и дерева, керамика, картины, книги, образовательные и обучающие услуги и т. д.

На ”KOB Fest" также демонстрируются малогабаритные ковры, изделия ручной работы, изготовленные на предприятии по производству сувениров, действующем в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. Предприятие по производству сувениров создано при совместной поддержке Фонда “Развитие Джоджуг Марджанлы”, Общественного объединения бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана (TÜİB), KOBİA, Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

В рамках фестиваля была организована культурно-развлекательная программа.