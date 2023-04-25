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Орхан Мамедов: Количество субъектов МСП за четыре года увеличилось на 45%

Орхан Мамедов: Количество субъектов МСП за четыре года увеличилось на 45% За последние 4 года, то есть с 2018 года, когда были применены новые критерии классификации субъектов МСП, а также начало действовать Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, количество субъектов МСП увеличилось на 45% до 356 тыс.
Бизнес
25 апреля 2023 г. 14:03
Орхан Мамедов: Количество субъектов МСП за четыре года увеличилось на 45%

За последние 4 года количество субъектов МСП увеличилось на 45% до 356 тыс.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на конференции, организованной Министерством экономики, KOBİA и ASK на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, этому способствовало применение новых критериев классификации субъектов МСП и создание Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

По его словам, за этот период доля МСП в ненефтяном ВВП выросла с 23,5% до 26,6%, а их доля в ненефтяном экспорте увеличилась с 23,3% в 2019 году до нынешних 59,8%.

Мамедов сообщил, что действующие в трех различных регионах Азербайджана Дома МСП предоставляют предпринимателям услуги G2B и B2B в формате "одного окна": "Действующие сегодня в 39 городах и районах страны офисы друзей МСП оказывают поддержку в создании новых субъектов предпринимательства, предоставляют всестороннюю государственную поддержку для развития субъектов малого и среднего бизнеса".

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "KOB subyektlərinin sayı 4 il ərzində 45 % artıb"

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