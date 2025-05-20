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Орхан Мамедов: KOBİA сосредоточена на практической поддержке МСБ

Орхан Мамедов: KOBİA сосредоточена на практической поддержке МСБ Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) сосредоточено на оказании практической помощи предпринимателям.
Бизнес
20 мая 2025 г. 11:47
Орхан Мамедов: KOBİA сосредоточена на практической поддержке МСБ

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) сосредоточено на оказании практической помощи предпринимателям.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Орхан Мамедов на 8-м пленарном заседании Бизнес-совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, в стране успешно работают дома МСБ, предоставляющие услуги регистрации, лицензирования, финансового консультирования и поддержки экспорта по принципу "единого окна".

Орхан Мамедов отметил, что в период председательства Азербайджана в СВМДА (2024-2026 годы) приоритет отдан практическим инициативам, в частности - проекту "Путеводитель по КОБ", содержащему рекомендации по запуску бизнеса, получению финансирования и выходу на новые рынки.

"Среди других приоритетов - цифровизация, развитие женского предпринимательства и "зеленая" экономика. Мы поощряем МСБ внедрять устойчивые бизнес-практики и интегрировать принципы ESG - экологической, социальной ответственности и управления в свои операции. Бакинская климатическая коалиция, созданная в рамках председательства Азербайджана, служит примером для продвижения зеленых бизнес-инициатив и поддержки перехода МСБ к устойчивой деятельности", - отметил Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "KOB-lara praktiki dəstək üzərində fokuslanmışıq"

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