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Орхан Мамедов: KOBİA придает большое значение расширению связей с профильными структурами России

Орхан Мамедов: KOBİA придает большое значение расширению связей с профильными структурами России Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) придает большое значение расширению связей с профильными структурами Российской Федерации на уровне госучреждений, а также напрямую с бизнес сообществами.
Бизнес
21 февраля 2022 г. 11:47
Орхан Мамедов: KOBİA придает большое значение расширению связей с профильными структурами России

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) придает большое значение расширению связей с профильными структурами Российской Федерации на уровне госучреждений, а также напрямую с бизнес сообществами.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов в ходе проходящего в Баку бизнес-форума Doing Business: Azerbaijan & Udmurtia.

По его словам, проведение мероприятий подобного формата демонстрирует наличие большого спектра направлений для совместного сотрудничества между Азербайджаном и Удмуртией, в том числе и в сфере малого и среднего бизнеса, и позволяет более оперативно выявлять перспективные области для реализации двухстороних инициатив.

На сегодняшнем форуме принимают участие представители ряда государственных и частных структур, что создает условия для эффективного диалога между сторонами, добавил Орхан Мамедов.

Он отметил, что в рамках долгосрочного сотрудничества с АО "Корпорация МСП" были проведены семинары для субъектов МСП по госзакупкам, профильные круглые столы с участием компаний обеих сторон.

"Особое внимание уделяется работе с регионами и до пандемии мы наблюдали динамику роста инициатив по развитию регионального сотрудничества.

К сожалению, в пик пандемии, мы были ограничены в возможностях поддержания прямых контактов. В силу смягчения ограничений отрадно видеть возращение активности в этом направлении", - заявил О. Мамедов.

"Агентство активно работает по расширению географии сотрудничества местных субъектов МСП с потенциальными зарубежными партнерами.

В связи с этим хотел бы отметить интерес в налаживании отношений с соответствующими структурами Удмуртии, в целях обмена опытом, а также реализации совместных механизмов поддержки бизнеса.

Мы также заинтересованы в привлечении зарубежного бизнеса в Азербайджан и готовы оказывать необходимое содействие.

Агентство также оказывает финансовую поддержу предпринимателям по исследованию местного рынка для успешного ведения бизнеса. Касательно прочих финансовых механизмов Агентства, хотелось бы отметить предоставление грантов на реализацию научных, образовательных и исследовательских проектов в сфере развития МСП.

Агентство также может оказать содействие предпринимателям в определении местного бизнес-партнера. В этом направлении отмечу сеть «Друзей МСБ», которая действует в порядка 30-ти регионах и городах Азербайджана, а также Общественный совет при Агентстве в составе 15 бизнес-ассоциаций, объединяющих сотни предпринимателей", - заявил председатель правления Агентства.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s business development agency on expanding ties with relevant structures of Russia
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Əməkdaşlıq coğrafiyasını genişləndirmək üçün iş aparırıq"

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