Орхан Мамедов: KOBİA подготовило грантовую программу для внедрения зеленых технологий

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) придает особое значение повышению роли МСП в зеленой экономике и высоко ценит инициативы в этом направлении.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) придает особое значение повышению роли МСП в зеленой экономике и высоко ценит инициативы в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном Дню ООН - 24 октября, заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов.

"Мы поощряем деятельность компаний в области зеленой энергии, переработки вторичного сырья и цикличной экономики, поддерживая их участие в различных местных и международных выставках. Для стимулирования деятельности МСП со стороны KOBİA разработана и начата специальная грантовая программа.

Программа предполагает оказание финансовой поддержки реализации ряда инициатив, таких как разработка, внедрение новых зеленых технологий, экономия топлива, вторичная переработка и пр. Мы предусматриваем участие малого и среднего бизнеса в этих инициативах", - сказал Мамедов.