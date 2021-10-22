О нас
Report Georgia
Аудио новости

Орхан Мамедов: KOBİA подготовило грантовую программу для внедрения зеленых технологий

Орхан Мамедов: KOBİA подготовило грантовую программу для внедрения зеленых технологий Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) придает особое значение повышению роли МСП в зеленой экономике и высоко ценит инициативы в этом направлении.
Бизнес
22 октября 2021 г. 13:20
Орхан Мамедов: KOBİA подготовило грантовую программу для внедрения зеленых технологий

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) придает особое значение повышению роли МСП в зеленой экономике и высоко ценит инициативы в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном Дню ООН - 24 октября, заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов.

"Мы поощряем деятельность компаний в области зеленой энергии, переработки вторичного сырья и цикличной экономики, поддерживая их участие в различных местных и международных выставках. Для стимулирования деятельности МСП со стороны KOBİA разработана и начата специальная грантовая программа.

Программа предполагает оказание финансовой поддержки реализации ряда инициатив, таких как разработка, внедрение новых зеленых технологий, экономия топлива, вторичная переработка и пр. Мы предусматриваем участие малого и среднего бизнеса в этих инициативах", - сказал Мамедов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "KOBİA yeni yaşıl texnologiyaların tətbiqi üçün qrant proqramı hazırlayıb"

Самое важное

В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
22 октября 2021 г. 12:27
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
Год назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
ВидеоГод назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
22 октября 2021 г. 00:00
Председатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном
ФотоПредседатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном
21 октября 2021 г. 22:20
Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести
Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести
21 октября 2021 г. 17:32
АКР и ПЕА проведут видеоконференцию в связи с первой годовщиной Победы в Карабахе
АКР и ПЕА проведут видеоконференцию в связи с первой годовщиной Победы в Карабахе
21 октября 2021 г. 12:40
Президент: Мы начали процесс подачи в суд на компании, участвовавшие в незаконной эксплуатации месторождения Вежнели
Президент: Мы начали процесс подачи в суд на компании, участвовавшие в незаконной эксплуатации месторождения Вежнели
20 октября 2021 г. 20:58
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
20 октября 2021 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi