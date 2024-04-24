Орхан Мамедов: KOBİA готово оказать поддержку башкирским предпринимателям в Азербайджане

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики готово оказать поддержку субъектам бизнеса из Башкортостана (Россия), желающим начать деятельность в Азербайджане.

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) готово оказать поддержку субъектам бизнеса из Башкортостана (Россия), желающим начать деятельность в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на бизнес-форуме Азербайджан-Башкортостан в Баку.

Он подчеркнул наличие перспектив развития отношений между Азербайджаном и Башкортостаном. По его словам, KOBİA считает важным поддерживать связи с регионами РФ и прямые B2B-связи.

Мамедов добавил, что целью торгового сотрудничества с Россией является продвижение бизнес-инициатив предпринимателей, создание благоприятных условий для делового сотрудничества и обеспечение необходимой координации.