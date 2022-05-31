Орхан Мамедов: Качественное образование проходит через обеспечение финансовой достаточности

"Путь к постоянному повышению качества образования на всех ее этапах, созданию инновационных структур в образовательных учреждениях проходит через обеспечение финансовой достаточности".

"Путь к постоянному повышению качества образования на всех ее этапах, созданию инновационных структур в образовательных учреждениях проходит через обеспечение финансовой достаточности".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов на общественной дискуссии "Образовательный бизнес: проблемы и перспективы", организованной при поддержке KOBIA и Министерства образования.

По его словам, мировой опыт последних 30 лет показывает, что образовательные учреждения используют альтернативные источники доходов для большего получения финансовых средств: "Так, в большинстве развитых, а также развивающихся стран определение новых источников финансирования началось с 80-х годов прошлого века, и в результате образовательным учреждениям этих стран были предоставлены широкие права и полномочия для получения дополнительного дохода занятием соответствующей предпринимательской деятельностью. В результате образовательным учреждениям ряда стран мира удалось значительно увеличить собственные средства за счет выявления новых источников финансирования".