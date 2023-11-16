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Орхан Мамедов: Инициативы по поддержке бизнес-среды приветствуются зарубежными компаниями

Орхан Мамедов: Инициативы по поддержке бизнес-среды приветствуются зарубежными компаниями Инициативы по поддержке бизнес-среды в Азербайджане приветствуются действующими в стране местными и зарубежными компаниями.
Бизнес
16 ноября 2023 г. 12:41
Орхан Мамедов: Инициативы по поддержке бизнес-среды приветствуются зарубежными компаниями

Инициативы по поддержке бизнес-среды в Азербайджане приветствуются действующими в стране местными и зарубежными компаниями.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов на Всемирном форуме по малому и среднему предпринимательству в Баку.

"Не случайно в прошлогоднем отчете "Бизнес-среда в Азербайджане - 2021", подготовленном при поддержке Европейского союза, KOBIA вошла в ТОП-5 по итогам опроса по оценке отношения европейских компаний к продолжающимся местным реформам и деятельности структур", - сказал Мамедов.

Он отметил, что KOBIA успешно сотрудничает с соответствующими структурами и организациями стран-партнеров: "У нас две главные цели: расширение институционального сотрудничества, поддержка установления прямых контактов между местными субъектами предпринимательства и потенциальными зарубежными партнерами. В меморандумах, подписанных с соответствующими структурами, отражены такие вопросы, как реализация инициатив, представляющих взаимный интерес, организация бизнес-миссий и обмен передовым опытом".

Всемирный форум по малому и среднему предпринимательству проходит в Баку при поддержке Министерства экономики, KOBİA и Международного совета по малому бизнесу (ICSB).

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Версия на английском языке Orkhan Mammadov: Initiatives to support business environment in Azerbaijan welcomed by foreign companies
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Biznes mühitinin dəstəklənməsi təşəbbüsləri müsbət qarşılanır" 

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