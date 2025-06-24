Орхан Мамедов: Финансовая доступность для бизнеса остается глобальным вызовом

Вопрос финансовой доступности для бизнеса остается глобальным вызовом.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на очередной Выставке финансов и технологий (Fintex Summit) в Баку.
По его словам, согласно документам Форума по финансированию МСБ, проведенного Международной финансовой корпорацией в апреле 2025 года, неудовлетворенные финансовые потребности МСБ в мире достигли $5,7 трлн: "В то же время, согласно отчету Всемирного банка, устранение финансового разрыва МСБ может привести к увеличению общей производительности в экономиках со средним уровнем дохода на 86%. Эти показатели актуализируют вопросы применения инструментов Fintex в рамках доступа МСБ к источникам финансирования. В этом контексте расширение доступа к финансовым услугам является одним из основных условий устойчивого развития, особенно для МСБ, работающих в регионах".
Он отметил, что такая важная платформа, как Fintex Summit, играет значительную роль в обсуждении глобальных трендов в сфере финансовых технологий, продвижении инновационных решений и расширении возможностей взаимного сотрудничества