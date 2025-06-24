Орхан Мамедов: Финансовая доступность для бизнеса остается глобальным вызовом

Вопрос финансовой доступности для бизнеса остается глобальным вызовом.

Вопрос финансовой доступности для бизнеса остается глобальным вызовом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на очередной Выставке финансов и технологий (Fintex Summit) в Баку.

По его словам, согласно документам Форума по финансированию МСБ, проведенного Международной финансовой корпорацией в апреле 2025 года, неудовлетворенные финансовые потребности МСБ в мире достигли $5,7 трлн: "В то же время, согласно отчету Всемирного банка, устранение финансового разрыва МСБ может привести к увеличению общей производительности в экономиках со средним уровнем дохода на 86%. Эти показатели актуализируют вопросы применения инструментов Fintex в рамках доступа МСБ к источникам финансирования. В этом контексте расширение доступа к финансовым услугам является одним из основных условий устойчивого развития, особенно для МСБ, работающих в регионах".

Он отметил, что такая важная платформа, как Fintex Summit, играет значительную роль в обсуждении глобальных трендов в сфере финансовых технологий, продвижении инновационных решений и расширении возможностей взаимного сотрудничества