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Орхан Мамедов: Есть большой потенциал для наращивания торговли с тюркоязычными странами

Орхан Мамедов: Есть большой потенциал для наращивания торговли с тюркоязычными странами У Азербайджана есть большой потенциал для наращивания товарооборота между странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Бизнес
18 февраля 2022 г. 11:11
Орхан Мамедов: Есть большой потенциал для наращивания торговли с тюркоязычными странами

У Азербайджана есть большой потенциал для наращивания товарооборота между странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики Орхан Мамедов на конференции на тему “Инновационная деятельность малого и среднего предпринимательства в стабилизации экономического роста в постпандемический период”, организованной в Баку при участии KOBİA, Милли Меджлиса и Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (TÜRKPA).

"В 2020 году Азербайджан провел торговые операции со странами ССТГ на сумму 4,4 млрд долларов США. Несмотря на то, что доля стран-членов совета во внешней торговле Азербайджана составляет 17,9%, существует большой потенциал для роста показателя”, - сказал О.Мамедов.

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Версия на английском языке Orkhan Mammadov notes great potential for boosting trade with Turkic states
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: “Türkdilli ölkələrlə ticarəti artırmaq üçün böyük potensial var”

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