Орхан Мамедов: Есть большой потенциал для наращивания торговли с тюркоязычными странами

У Азербайджана есть большой потенциал для наращивания товарооборота между странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

У Азербайджана есть большой потенциал для наращивания товарооборота между странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики Орхан Мамедов на конференции на тему “Инновационная деятельность малого и среднего предпринимательства в стабилизации экономического роста в постпандемический период”, организованной в Баку при участии KOBİA, Милли Меджлиса и Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (TÜRKPA).

"В 2020 году Азербайджан провел торговые операции со странами ССТГ на сумму 4,4 млрд долларов США. Несмотря на то, что доля стран-членов совета во внешней торговле Азербайджана составляет 17,9%, существует большой потенциал для роста показателя”, - сказал О.Мамедов.