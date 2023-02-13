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Орхан Мамедов: Доля технологической промышленности достигнет 15% в ВВП Азербайджана к 2026 году

Орхан Мамедов: Доля технологической промышленности достигнет 15% в ВВП Азербайджана к 2026 году В Азербайджане к 2026 году планируется увеличить удельный вес средне-высокой и высокотехнологичной промышленности в ВВП до 15%.
Бизнес
13 февраля 2023 г. 11:55
Орхан Мамедов: Доля технологической промышленности достигнет 15% в ВВП Азербайджана к 2026 году

В Азербайджане к 2026 году планируется увеличить удельный вес средне-высокой и высокотехнологичной промышленности в ВВП до 15%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Орхан Мамедов на Азербайджано-израильском инновационном форуме.

По его словам, в утвержденной в прошлом году “Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы” определены качественно новые модели развития на среднесрочный период: "Доказано, что производительность, являющаяся основой конкурентной экономики, повышается за счет инноваций и современных технологий. С этой целью предусматривается стимулирование внедрения инноваций в частном и государственном секторах, разработка целевой системы налоговых льгот для стартапов и инвесторов, создание инновационного кластера и осуществление других мероприятий".

O.Мамедов напомнил, что в 2021 году расходы на научно-исследовательскую деятельность субъектов МСП составили 21,4 млн манатов или около 13 млн долларов США: "Несмотря на рост примерно на 36% по сравнению с предыдущим периодом, существует необходимость повышения этого показателя как в государственном, так и в частном секторе для достижения поставленных целей".

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Версия на английском языке Orkhan Mammadov: Share of tech industry to reach 15% in Azerbaijan's GDP
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda 2026-cı ilədək texnoloji sənayenin ÜDM-də payı 15 %-ə çatacaq"

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