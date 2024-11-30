Орхан Мамедов: Для развития халяльного сектора нужны инновации

Для развития халяльного сектора необходимо уделить особое внимание интеграции стандартов и технологических инноваций.

Для развития халяльного сектора необходимо уделить особое внимание интеграции стандартов и технологических инноваций.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на X Всемирном халяльном саммите в Стамбуле.

Председатель KOBİA подчеркнул важность сотрудничества и внедрения инноваций для устойчивого развития халяльной индустрии. Он рассказал о "зеленых" инициативах Агентства и мерах поддержки предпринимателей, отметив, что применение "зеленых" технологий способствует снижению экологического воздействия.