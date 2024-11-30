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Орхан Мамедов: Для развития халяльного сектора нужны инновации

Орхан Мамедов: Для развития халяльного сектора нужны инновации Для развития халяльного сектора необходимо уделить особое внимание интеграции стандартов и технологических инноваций.
Бизнес
30 ноября 2024 г. 13:16
Орхан Мамедов: Для развития халяльного сектора нужны инновации

Для развития халяльного сектора необходимо уделить особое внимание интеграции стандартов и технологических инноваций.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на X Всемирном халяльном саммите в Стамбуле.

Председатель KOBİA подчеркнул важность сотрудничества и внедрения инноваций для устойчивого развития халяльной индустрии. Он рассказал о "зеленых" инициативах Агентства и мерах поддержки предпринимателей, отметив, что применение "зеленых" технологий способствует снижению экологического воздействия.

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Версия на английском языке Orkhan Mammadov: Innovations needed to develop halal sector
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Halal sənayenin inkişafında texnoloji yeniliklərin inteqrasiyasına xüsusi diqqət yetirilməlidir"

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