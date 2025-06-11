Орхан Мамедов: Азербайджан и Узбекистан развивает сотрудничество и в области МСП

Орхан Мамедов: Азербайджан и Узбекистан развивает сотрудничество и в области МСП

Азербайджан и Узбекистан развивают сотрудничество во многих сферах, в том числе в области малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на панельной сессии "Азербайджан - Узбекистан: Вектор экономического партнерства", организованной в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, с прошлого форума Агентство продолжило работу по углублению связей между деловыми кругами Азербайджана и Узбекистана. "Наше сотрудничество развивается в двух направлениях - в сфере поддержки бизнеса и институционального партнерства. Так, в этом году при поддержке KOBİA и в рамках сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Узбекистана мы оказали содействие в организации бизнес-миссии азербайджанской делегации в Ташкент и другие города", - сказал он.

Мамедов подчеркнул, что продолжается работа по поддержке узбекских компаний в Азербайджане - с декабря 2023 года при поддержке KOBİA в Баку функционирует Торговый дом Узбекистана. "Его деятельность направлена на увеличение присутствия узбекских товаров в Азербайджане и поиск надежных партнеров. Мы рассматриваем этот механизм как средство для выхода узбекских товаров на региональные и европейские рынки через Азербайджан", - добавил он.