Орхан Мамедов: 99% бизнеса в Азербайджане составляют малые и средние предприятия

Орхан Мамедов: 99% бизнеса в Азербайджане составляют малые и средние предприятия

В Азербайджане 99% от общего числа субъектов предпринимательства приходится на малый и средний бизнес (МСБ).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель KOBİA Орхан Мамедов на 10-м бизнес-форуме Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, МСБ играют ключевую роль в создании рабочих мест и обеспечении устойчивого экономического роста.

Мамедов отметил, что особое внимание уделяется обучающим программам по электронной торговле, цифровому маркетингу и управлению данными, а также развитию международных партнерств. Он напомнил, что в рамках COP29 Азербайджан инициировал создание Бакинской климатической коалиции для поддержки "зеленого" перехода бизнеса.

Мамедов призвал партнеров по СВМДА активнее делиться опытом и поддерживать женщин в бизнесе.

"Мы запустили программы обучения для женщин-предпринимателей в Азербайджане, предоставляем им наставничество, ресурсы для бизнес-планирования и возможности для нетворкинга. Приглашаем наших партнеров по СВМДА делиться своим опытом и стратегиями для поддержки женщин в бизнесе, поскольку в этой области мы можем учиться друг у друга и сотрудничать", - отметил он.