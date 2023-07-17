Орхан Мамедов: Заявки на работу в Карабахе подали 1493 инвестора

На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) поступили заявки от 1 493 компаний в целях инвестирования в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) поступили заявки от 1 493 инвесторов на работу на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBIA Орхан Мамедов на 35-м заседании совета директоров Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства в Баку.

Мамедов отметил, что 490 из них - иностранные инвесторы из 37 стран: "Мы готовы координировать обращения государств-членов Палаты для осуществления деловой деятельности в Карабахе. Мы выстроили свою деятельность в Карабахе по 3 основным направлениям. Первое - информирование отечественных и зарубежных инвесторов об инвестиционных возможностях, второе - прием заявок на создание бизнеса, а третье - поддержка создания бизнес-инфраструктуры".