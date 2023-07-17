О нас

Орхан Мамедов: Заявки на работу в Карабахе подали 1493 инвестора

Орхан Мамедов: Заявки на работу в Карабахе подали 1493 инвестора На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) поступили заявки от 1 493 компаний в целях инвестирования в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Бизнес
17 июля 2023 г. 14:29
Орхан Мамедов: Заявки на работу в Карабахе подали 1493 инвестора

На сегодняшний день в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) поступили заявки от 1 493 инвесторов на работу на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBIA Орхан Мамедов на 35-м заседании совета директоров Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства в Баку.

Мамедов отметил, что 490 из них - иностранные инвесторы из 37 стран: "Мы готовы координировать обращения государств-членов Палаты для осуществления деловой деятельности в Карабахе. Мы выстроили свою деятельность в Карабахе по 3 основным направлениям. Первое - информирование отечественных и зарубежных инвесторов об инвестиционных возможностях, второе - прием заявок на создание бизнеса, а третье - поддержка создания бизнес-инфраструктуры".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Head of state agency: 1,493 companies have applied to invest in Karabakh up to date
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "İndiyədək 1 493 şirkət Qarabağa sərmayə yatırmaq üçün müraciət edib"

Другие новости из категории

Азербайджан резко увеличил экспорт пропилена на основной рынок сбыта
Азербайджан резко увеличил экспорт пропилена на основной рынок сбыта
17 июля 2023 г. 15:18
Три компании и один частный предприниматель стали резидентами Евлахского пилотного агропарка
ФотоТри компании и один частный предприниматель стали резидентами Евлахского пилотного агропарка
17 июля 2023 г. 15:04
Сахиб Мамедов: Необходимо расширить сотрудничество со странами-членами ICCIA
Сахиб Мамедов: Необходимо расширить сотрудничество со странами-членами ICCIA
17 июля 2023 г. 14:40
На освобожденных территориях начата реализация порядка 80 инвестиционных проектов
На освобожденных территориях начата реализация порядка 80 инвестиционных проектов
17 июля 2023 г. 14:05
Председатель правления KOBİA встретился с предпринимателями
ФотоПредседатель правления KOBİA встретился с предпринимателями
17 июля 2023 г. 13:57
В Баку проходит заседание Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты
ФотоВ Баку проходит заседание Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты
17 июля 2023 г. 13:20
В Нахчыване в первом полугодии выдана 21 лицензия на предпринимательскую деятельность
В Нахчыване в первом полугодии выдана 21 лицензия на предпринимательскую деятельность
17 июля 2023 г. 13:04
Товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии увеличился на 32%
Товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии увеличился на 32%
17 июля 2023 г. 11:39
В Нахчыване подешевел хлеб
В Нахчыване подешевел хлеб
17 июля 2023 г. 09:50
В Азербайджане сократилось производство золота и серебра
В Азербайджане сократилось производство золота и серебра
15 июля 2023 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi