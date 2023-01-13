Организован медиа-тур в Бакинский дом МСП

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики организовало медиа-тур в Бакинский дом МСП.

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики организовало медиа-тур в Бакинский дом МСП.

Как передает Report, до сведения представителей СМИ было доведено, что общая площадь третьего по счету Бакинского дома МСП составляет более 11 тыс. кв. метров.

В Бакинском доме МСП предпринимателям предоставляется более 150 услуг со стороны 29 госуструктур и более 100 услуг со стороны 20 частных структур. Предприниматели могут обратиться в Бакинский дом МСП по вопросам регистрации бизнеса, получения лицензий и разрешений, подготовки бизнес-плана, доступа к льготным финансовым средствам, подключения к налоговым, таможенным, коммунальным услугам и пр.

В Бакинском доме СМП представлены министерства экономики, здравоохранения, цифрового развития и транспорта, сельского хозяйства, энергетики, по чрезвычайным ситуация, труда и социальной защиты населения, экологии и природных ресурсов, внутренних дел, юстиции, культуры, а также Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по статистике, Государственное агентство по туризму, Агентство интеллектуальной собственности, Государственное рекламное агентство, Бакинское транспортное агентство, Агентство продовольственной безопасности, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд и др.

В созданной в Бакинском доме МСП зоне международной торговли, развития и логистики предоставляется широкий спектр услуг, связанных с таможенными и импортно-экспортными операциями.

Бакинский дом МСП оказывает услуги предпринимателям пять дней в неделю с 09.00 до 18.00.