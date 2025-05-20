Опыт России в поддержке МСП представлен на заседании Бизнес-совета СВМДА в Баку

11:35

Россия содействует поддержке бизнеса посредством создания цифровой платформы для малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Дирекции международной деятельности Корпорации МСП России Павел Кондрашов на 8-м пленарном заседании Бизнес-совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, корпорация для ускорения развития МСП предпринимает шаги в области цифровизации и глобальных цепочек стоимости.

Кондрашов подчеркнул, что в 2022 году совместно с Минэкономразвития России создана специальная цифровая платформа для субъектов МСП, которая обеспечивает предпринимателям единый доступ к государственным и региональным услугам, мерам поддержки, программам обучения и аналитическим ресурсам, а также формирует цифровые профили предпринимателей и обеспечивает автоматический подбор услуг с учетом их потребностей: "Системой уже пользуются около 1 млн субъектов МСП. Новая цифровая инфраструктура упрощает их документооборот, оценивает уровень удовлетворенности и обеспечивает непосредственную обратную связь с государством".

Российский чиновник пригласил членов СВМДА в Казань (Татарстан) в августе 2025 года, где будет представлен опыт проекта "Фермерский островок", а также в сфере интеграции МСП в международную торговлю через цифровые платформы и укрепления национального промышленного сотрудничества.