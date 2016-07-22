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    Опубликован список богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index

    Билл Гейтс вновь признан самым богатым человеком на Земле

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Основатель Microsoft Билл Гейтс признан самым богатым человеком планеты по версии Bloomberg Billionaires Index.

    Как сообщает Report, состояние Гейтса оценивается в 89 млрд. долларов.

    На втором месте обосновался руководитель ритейл компании İnditex Амансио Ортега (73 млрд. долларов). Основатель сети онлайн покупок Amazon Джефф Безос занял третье место (65,1 млрд. долларов), сместив с этой позиции главу Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета, который, потратив 2,9 млрд. долларов на благотворительность, опустился на четвертое место (65 млрд. долларов).

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