​Опубликован рейтинг самых богатых жителей Великобритании

Лидером рейтинга самых богатых жителей Великобритании в этом году стал британский бизнесмен, изобретатель, основатель компании Dyson Джеймс Дайсон и его семья, их состояние оценивается в 16,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, рейтинг составлен британской газетой Sunday Times.

Второе место списка разделили Шри и Гопи Хиндуя, владельцы компании Hinduja Group, и основатели Trans World Group братья Дэвид и Саймон Рубен, их состояния оценили в 16 миллиардов фунтов.

Бизнесмены из России Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович вошли в число самых богатых жителей Великобритании.

Состояние Усманова оценивается в 11,68 миллиарда фунтов стерлингов (седьмое место). А.Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.

Российский бизнесмен, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман в этом году занял 11-ю строчку рейтинга. Его состояние издание Sunday Times оценивает в 10,23 миллиарда фунтов стерлингов. Другой российский миллиардер Роман Абрамович, основной владелец инвесткомпании Millhouse и основной акционер Evraz, опустился с 9-й строчки в прошлом году на 12-ю. По оценке издания, стоимость его активов составляет 10,16 млрд фунтов.

В десятку богатейших жителей Великобритании также вошли бизнесмен и филантроп Леонард Блаватник, британский бизнесмен Джим Рэтклифф, владеющий химическим концерном INEOS, а также герцог Вестминстерский Хью Гровенор.

Эксперты издания также описали влияние пандемии коронавируса на богатейших жителей Великобритании. Они подсчитали, что в целом самые богатые жители страны из-за коронавируса за последние два месяца потеряли 54 миллиарда фунтов стерлингов. Исследования показали, что некоторым бизнесменам, в том числе 20 миллиардерам, из-за пандемии пришлось отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Однако, как пишет издание, негативные последствия распространения COVID-19 в финансовой сфере только начались.

Отмечается также, что общее состояние тысячи самых богатых жителей Британии составляет 743 миллиарда фунтов стерлингов, что на 29 миллиардов меньше, чем в прошлом году.