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Опубликован рейтинг лучших стран для проживания и работы экспатов

Опубликован рейтинг лучших стран для проживания и работы экспатов Компания InterNations составила рейтинг лучших и худших мест для жизни и работы за границей Expat Insider 2021.
Бизнес
18 мая 2021 г. 17:53
Опубликован рейтинг лучших стран для проживания и работы экспатов

Компания InterNations составила рейтинг лучших и худших мест для жизни и работы за границей Expat Insider- 2021.

Как сообщает Report со ссылкой на Forbes Russia, для исследования эксперты компании попросили более 12 000 экспатов, проживающих в 59 странах, оценить различные аспекты жизни в стране.

"Худшие страны для экспатов: Кувейт (59-ое место), Италия, ЮАР, Россия (56), Египет, Япония, Кипр, Турция, Индия и Мальта (50)", — сообщила InterNations по итогам опроса.

Лучшими местами для жизни и работы за рубежом в 2021 году, исходя из стоимости жизни, легкости поселения и общего качества жизни, оказались Тайвань, Мексика и Коста-Рика. Тайвань становится лидером рейтинга третий год подряд.

Особенно экспаты ценят медицинское обслуживание (96% респондентов), а также стабильность работы и состояние местной экономики. Мексику и Коста-Рику особенно ценят за то, что там легко поселиться иностранцам. Мексика находится лишь на 51-м месте в подкатегории "Безопасность и защита", но 89% эмигрантов в целом довольны своей жизнью, а 80% удовлетворены своим финансовым положением.

В Коста-Рике 91% эмигрантов описывают население как в целом дружелюбное, а 96% положительно оценивают природную среду.

Китай в рейтинге жизни для экспатов занял 22-е место, Украина — 27-е. США оказались в нем на 34-м месте, получив низкие оценки качества и стоимости жизни. Кроме того, лишь 20% опрошенных назвали доступной медицинскую помощь в США, 19% назвали ее качество низким. Великобритания заняла в рейтинге 45-ю строчку, опередив в том числе Гонконг (46- ое место) и Швецию (49).

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