Определились первые победители лотереи сети супермакетов Rahat с выигрышем автомобиля

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Определились победители первого тиража лотереи "удобный способ выигрыша автомобиля" сети супермакетов Rahat.

Как сообщает Report, первые победители лотереи, разыгрываемой во всех филиалах сети супермакетов Rahat, определились в ходе прямой трансляции. В первом тираже, проведенном 8 января в торгово-развлекательном центре Baku Mall, 5 клиентов выиграли турпакет в Стамбул, а один человек получил главный приз лотереи - автомобиль марки Renault Logan.

Победители турпакета в Стамбул:

1. Исаева Наргиз Мурад гызы

2. Махаров Физули Гаракиши оглу

3. Мамедов Шохлат Ширин оглу

4. Насиров Алшан Урушан оглу

5. Ягубова Айбениз Алиага гызы.

Автомобиль выиграл Мустафаев Шаиг Бейсафа оглу.

Лотерея разыгрывалась во всех филиалах сети маркетов Rahat. При покупке в магазинах сети клиентам выдавался один лотерейный билет на каждые потраченные 5 манатов. Лотерея продлится в течение года, победители будут определяться ежемесячно на официальной странице сети маркетов в Facebook.

По всем интересующим вопросам можно обратиться на странице в Facebook или по номеру горячей линии *5551.