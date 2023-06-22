Определена валюта операций при государственных закупках в Азербайджане

В Азербайджане поставщики (за исключением юридических и физических лиц-нерезидентов) в своих предложениях должны указывать цены в денежной единице Азербайджана – манате.

В Азербайджане поставщики (за исключением юридических и физических лиц-нерезидентов) в своих предложениях должны указывать цены в денежной единице Азербайджана – манате.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О государственных закупках“, который обсуждался в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, согласно документу, при указании предложений о покупке юридических и физических лиц-нерезидентов в иностранной валюте, за основу должен быть взят курс, установленный Центральным банком Азербайджана на последний день представления предложений о покупке.