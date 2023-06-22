О нас

Определена валюта операций при государственных закупках в Азербайджане

Определена валюта операций при государственных закупках в Азербайджане В Азербайджане поставщики (за исключением юридических и физических лиц-нерезидентов) в своих предложениях должны указывать цены в денежной единице Азербайджана – манате.
Бизнес
22 июня 2023 г. 10:57
Определена валюта операций при государственных закупках в Азербайджане

В Азербайджане поставщики (за исключением юридических и физических лиц-нерезидентов) в своих предложениях должны указывать цены в денежной единице Азербайджана – манате.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О государственных закупках“, который обсуждался в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, согласно документу, при указании предложений о покупке юридических и физических лиц-нерезидентов в иностранной валюте, за основу должен быть взят курс, установленный Центральным банком Азербайджана на последний день представления предложений о покупке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət satınalmaları zamanı əməliyyatların valyutası müəyyən olunur

Самое важное

Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
22 июня 2023 г. 10:02
Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом
Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом
22 июня 2023 г. 09:40
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
21 июня 2023 г. 12:44
Назначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
ФотоНазначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
20 июня 2023 г. 17:11
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
20 июня 2023 г. 12:31
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
20 июня 2023 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 13:14
В Агдаме обнаружено массовое захоронение
ФотоВ Агдаме обнаружено массовое захоронение
19 июня 2023 г. 11:58
Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi