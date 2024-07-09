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Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК

Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК Очередное 13-ое заседание азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии (МПК) состоится 10 июля этого года.
Бизнес
9 июля 2024 г. 12:02
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК

Очередное 13-ое заседание азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии (МПК) состоится 10 июля этого года.

Об этом Report сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

"Заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном (МПК) состоится завтра, 10 июля в Ташкенте", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 12-ое заседание азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии прошло в Шуше в 2023 году. Обсуждались вопросы развития промышленной кооперации, расширения сотрудничества в сферах энергетики и транспорта, а также развития межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в рамках II Азербайджано-узбекского межрегионального форума, состоявшегося в мае 2024 года в Губе, заявил, что Узбекистан рассчитывает в ближайшие 1-2 года довести объем товарооборота с Азербайджаном до 1 млрд долларов США.

По данным Государственного таможенного комитета (ГТК), по итогам 2023 года товарооборот между двумя странами составил 178 млн 771,73 тыс. долларов США, из которых 47 млн 115,58 тыс. долларов пришлось на экспорт из Азербайджана в Узбекистан, 131 млн 656,15 тыс. долларов - на импорт в Азербайджан из Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Özbəkistan birgə hökumətlərarası komissiyasının iclasının vaxtı məlum olub

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