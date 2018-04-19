Опоздавшие на поезд россияне смогут вернуть невозвратные билеты

Баку.19 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты.

Как сообщает Report, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения в "Устав железнодорожного транспорта" предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи - все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.