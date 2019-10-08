Samsung ожидает снижения операционной квартальной прибыли на 56%

Операционная прибыль Samsung Electronics снизится на 56% по сравнению с третьим кварталом 2018 года и составит 6,4 млрд долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют предварительные финансовые результаты третьего квартала компании Samsung Electronics.

По оценкам компании, квартальная выручка также снизится, однако не столь значительно — на 5,3% и составит 51,8 млрд долларов.

В прошлом году в третьем квартале у Samsung Electronics была рекордная прибыль — 15,5 млрд долларов, однако после этого операционная прибыль южнокорейской компании только падала на фоне снижения продаж чипов, связанного с торговым спором между США и КНР, а также конфликтом вокруг Huawei.