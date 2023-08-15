ООО Wolt Azərbaycan опровергло информацию о прекращении деятельности

ООО Wolt Azərbaycan прокомментировало распространившуюся минувшим днем информацию о прекращении деятельности.

ООО Wolt Azərbaycan прокомментировало распространившуюся минувшим днем информацию о прекращении деятельности.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что компания продолжает свою работу, мобильное приложение активно и пользователи могут продолжить размещать свои заказы в обычном режиме.

"Что касается обвинений Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА), то Wolt осуществляет свою деятельность без каких-либо нарушений закона, и это подтверждается решением суда.

Информация, распространенная АПБА о выявлении нарушений в деятельности Wolt Azərbaycan не соответствует действительности. К сожалению, АПБА распространяет в социальных сетях неполную и недостоверную информацию, наносящей ущерб нашей репутации, с целью оказания давления на нашу компанию", - говорится в заявлении компании.