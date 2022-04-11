ООО Birgе İnvest сокращает уставный капитал

ООО Birgə İnvest, подведомственное Агентству развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, сокращает уставный капитал на 800 тыс. манатов или 17,8%.

ООО Birgə İnvest, подведомственное Агентству развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, сокращает уставный капитал на 800 тыс. манатов или 17,8%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Капитал компании сокращается с 4,5 млн до 3,7 млн манатов.

Напомним, что Birgə İnvest был создан в ноябре 2019 года под названием "Biznesin İnkişafında Rahat Güvənli Əməkdaşlıq", а в апреле 2020 года прошел ребрендинг. Коммерческая организация является одним из координаторов проекта “Процветающий Абшерон”, реализуемого при поддержке KOBİA.