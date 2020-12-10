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ООН прогнозирует спад в 5,6% в мировой торговле в 2020 году

ООН прогнозирует спад в 5,6% в мировой торговле в 2020 году При этом объем торговли услугами сократится на 15,4%
Бизнес
10 декабря 2020 г. 12:37
ООН прогнозирует спад в 5,6% в мировой торговле в 2020 году

Объем торговли товарами в 2020 году вследствие пандемии коронавируса может уменьшиться в мире на 5,6%, а объем торговли услугами — на 15,4%.

Как передает Report, с таким прогнозом выступила в Женеве Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

«Согласно последним прогнозам UNCTAD, объем мировой торговли товарами в 2020 году может снизиться на 5,6% по сравнению с 2019 годом. Это будет самое большое сокращение с 2009 года, когда спад составил 22%», — указывают эксперты, подчеркивая, что «этот прогноз — значительно более оптимистичный, чем ожидалось несколько недель назад», когда прогнозировалось падение на 9%.

Как считают авторы прогноза, содержащегося в статистическом справочнике UNCTAD на 2020 год, уменьшение объема торговли услугами может составить в текущем году 15,4%. Подчеркивается, что это самый большой спад в этом секторе со времени начала публикации UNCTAD в 1990 году статистики по торговле услугами. В 2009 году, в период глобального финансового кризиса, торговля услугами сократилась на 9,5%.

По словам экспертов, «пандемия коронавируса изменила привычный бизнес в 2020 году, повысив спрос на актуальные данные об экономических последствиях COVID-19, а также повлияв на статистическое моделирование».

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