ООН положительно оценила инновационные подходы к финансированию реализации ЦУР в Азербайджане

Азербайджан является единственной страной в регионе и на пространстве Содружества Независимых Государств, представившей в ООН 4 Добровольных национальных обзора.

Азербайджан является единственной страной в регионе и на пространстве Содружества независимых государств, представившей в ООН 4 Добровольных национальных обзоров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на специальной сессии 6-го Диалога по Целям устойчивого развития (ЦУР) на тему "Обучение на протяжении всей жизни и будущие навыки для достижения устойчивого развития в Азербайджане".

Было отмечено, что в публикации Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам о Добровольных национальных обзорах на 2025 год положительно оценены инновационные подходы, применяемые в стране для финансирования реализации ЦУР, и странам-членам рекомендовано применять этот подход.

На мероприятии была предоставлена информация о работе, проводимой в Азербайджане для развития человеческого капитала. Было отмечено, что в стране проводится важная работа по выявлению талантливой молодежи и созданию банка профессиональных кадров.

Также было отмечено, что для развития человеческого капитала Центр 4SIM, действующий в подчинении Министерства экономики, совместно с Фондом развития образования Министерства науки и образования и американской компанией Coursera организовал "Академию 4SI (Четвертая промышленная революция)", которой воспользовались тысячи наших граждан. В стране продолжается "Национальная программа" в рамках "Академии 4SI" для ускорения перехода к цифровой экономике, развития знаний и навыков в области технологий четвертой промышленной революции и поддержки подготовки квалифицированных кадров в этой области на рынке труда. В рамках этого проекта, начавшегося в апреле 2025 года, в течение 1 года десяткам тысяч граждан страны предоставлена возможность бесплатно пользоваться более чем 8 000 тренингами, предлагаемыми более чем 300 университетами и десятками ведущих технологических компаний.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева высоко оценила работу, проводимую Азербайджаном в направлении достижения целей ЦУР, и поделилась своими мыслями о важности обучения на протяжении всей жизни для устойчивого развития.

Мероприятие продолжилось интерактивными обсуждениями, был проведен обмен мнениями о роли обучения на протяжении всей жизни в экономическом росте и развитии конкурентоспособного человеческого капитала.

Отметим, что до сих пор было организовано 5 "Диалогов по ЦУР", в рамках которых были проведены обсуждения по ряду актуальных тем между представителями правительства, ООН, гражданского общества, частного сектора и экспертами из академических кругов.