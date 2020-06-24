​Онлайн-конференция пройдет в поддержку деятельности МСП

Торгово-промышленная палата Азербайджан-Франция (CCIAF) при партнерстве Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики 30 июня-2 июля проведет онлайн-конференцию на тему "Пост-пандемия: поддержка восстановления деятельности МСП".

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

По информации, целью мероприятия является поддержка бизнес-секторов, пострадавших от пандемии путем информирования предпринимателей о различных стратегиях и механизмах. На церемонии открытия, которая состоится 30 июня, выступят посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, посол Франции в Азербайджане Захари Гросс, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, глава представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас, руководитель ЕБРР по Азербайджану Ивана Дуарте, заместитель директора Medef International Джеральдин Лембе, резидент-представитель Программы развития ООН (UNDP) Алессандро Фракассетти.