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Онлайн-платформа съёма жилья Airbnb прогнозирует "невиданный ранее бум"

Онлайн-платформа съёма жилья Airbnb прогнозирует "невиданный ранее бум" Сейчас путешественники всё же предпочитают жильё подальше от центров городов и массовых скоплений людей
Бизнес
16 мая 2021 г. 15:11
Онлайн-платформа съёма жилья Airbnb прогнозирует невиданный ранее бум

Онлайн-платформа съёма жилья Airbnb предсказывает невиданный ранее бум бронирований в летний сезон в Европе и США.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, по данным компании за первые три месяца этого года число бронирований в США выросло на 52%, превысив даже докоронавирусные показатели.

В Европе, например, Великобритании и Франции, цифры не такие значительные, но все равно в руководстве компании говорят о "стабильном улучшении" ситуации. Тем не менее, в целом Airbnb понесла потери — на 59 миллионов долларов США – из-за компенсаций за отмененные ранее туры.

Страны мира постепенно снимают ограничения на путешествия, надеясь на позитивный эффект массовой вакцинации. В Airbnb заявляют, что сейчас путешественники всё же предпочитают жильё подальше от центров городов и массовых скоплений людей. В то же время в компании не готовы прогнозировать, как закончится этот год.

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