Омер Болат: Турция заинтересована в развитии экономики НАР

Турция заинтересована в развитии экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Как сообщает Report, об этом министр торговли Турции Омар Болат заявил на проходящем в Баку Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.
Министр отметил, открытие Зангезурского коридора обеспечит сухопутное сообщение между Турцией и всей территорией Азербайджана через НАР.
По словам Болата, Автономная Республика представляет важное значение для Турции: "Анкара заинтересована в развитии экономики Нахчывана".
Болат также добавил, что Азербайджан является важной страной Среднего коридора.
"Хотелось бы, чтобы грузоперевозки из Стамбула в Баку стали более удобными и конкурентоспособными. Турция готова оказать всевозможную поддержку в реализации этой идеи", - сказал он.
В Баку 21 декабря проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и основания Турецкой Республики.