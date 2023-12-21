Омер Болат: Турция заинтересована в развитии экономики НАР

Турция заинтересована в развитии экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Турция заинтересована в развитии экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает Report, об этом министр торговли Турции Омар Болат заявил на проходящем в Баку Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

Министр отметил, открытие Зангезурского коридора обеспечит сухопутное сообщение между Турцией и всей территорией Азербайджана через НАР.

По словам Болата, Автономная Республика представляет важное значение для Турции: "Анкара заинтересована в развитии экономики Нахчывана".

Болат также добавил, что Азербайджан является важной страной Среднего коридора.

"Хотелось бы, чтобы грузоперевозки из Стамбула в Баку стали более удобными и конкурентоспособными. Турция готова оказать всевозможную поддержку в реализации этой идеи", - сказал он.

В Баку 21 декабря проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и основания Турецкой Республики.