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Омер Болат: Турция заинтересована в развитии экономики НАР

Омер Болат: Турция заинтересована в развитии экономики НАР Турция заинтересована в развитии экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Бизнес
21 декабря 2023 г. 12:13
Омер Болат: Турция заинтересована в развитии экономики НАР

Турция заинтересована в развитии экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает Report, об этом министр торговли Турции Омар Болат заявил на проходящем в Баку Азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

Министр отметил, открытие Зангезурского коридора обеспечит сухопутное сообщение между Турцией и всей территорией Азербайджана через НАР.

По словам Болата, Автономная Республика представляет важное значение для Турции: "Анкара заинтересована в развитии экономики Нахчывана".

Болат также добавил, что Азербайджан является важной страной Среднего коридора.

"Хотелось бы, чтобы грузоперевозки из Стамбула в Баку стали более удобными и конкурентоспособными. Турция готова оказать всевозможную поддержку в реализации этой идеи", - сказал он.

В Баку 21 декабря проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и основания Турецкой Республики.

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Версия на английском языке Zangazur corridor will connect mainland Azerbaijan with Türkiye through Nakhchivan, says Turkish minister 
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Naxçıvan üzərindən quru yol bağlantısı olacaq”

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