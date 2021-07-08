Еврокомиссар: ЕС готов инвестировать в различные проекты в Бакинском порту

Делегация Европейского Союза во главе с комиссаром по соседству и расширению Оливером Вархели, находящаяся сегодня с визитом в нашей стране, посетила расположенный в поселке Алят Бакинский международный морской торговый порт.

Делегация Европейского Союза во главе с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели, находящаяся сегодня с визитом в Азербайджане, посетила расположенный в поселке Алят Бакинский международный морской торговый порт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский порт.

Генеральный директор порта Талех Зиядов сообщил комиссару ЕС, что Бакинский порт играет активную роль в развитии и продвижении "Среднего коридора", важного транспортного коридора между Европой и Азией.

Талех Зиядов подчеркнул, что Бакинский порт тесно сотрудничает с Европейским Союзом, с 2016 года по сегодняшний день реализовано 5 проектов TAIEX и 2 проекта долгосрочной технической помощи.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели сказал, что Бакинский порт находится в центре внимания ЕС с точки зрения обеспечения устойчивой транспортной связи: "ЕС готов инвестировать в различные проекты в порту и продолжит оказывать поддержку проектам цифровизации, зеленого порта. Все эти шаги обеспечат превращение Бакинского порта в надежный узел в Каспийском бассейне".