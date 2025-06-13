Около 300 азербайджанских компаний представят свою продукцию на выставке в Баку

Около 300 азербайджанских компаний представят свою продукцию и услуги на VI Выставке продвижения местных компаний, которая пройдет в Бакинском Экспо-центре 18-21 июня.

Около 300 азербайджанских компаний представят свою продукцию и услуги на VI Выставке продвижения местных компаний, которая пройдет в Бакинском Экспо-центре 18-21 июня.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Самир Гумметов на брифинге, посвященном выставке.

По его словам, в выставке примут участие представители компаний, задействованных в сферах продовольствия, ИКТ, образования, строительства, промышленности, сельского хозяйства, логистики, текстиля и других секторах.

По словам представителя Marsol Group Турала Мустафаева, в мероприятии ожидается участие около 100 бизнесменов из Узбекистана, что доказывает международную значимость выставки: "В этом году мы впервые организовали зону для проведения B2B-встреч в рамках выставки. Здесь будут проводиться встречи руководителей компаний-участников выставки с представителями крупных холдингов и организаций".

Т.Мустафаев добавил, что в прошлом году выставку посетили более 21 тыс. человек.

Мероприятие пройдет при совместной организации KOBİA и Marsol Group в партнерстве с Государственным агентством занятости, Государственным рекламным агентством и Национальной ассоциацией общества предпринимателей.