О нас

Около 300 азербайджанских компаний представят свою продукцию на выставке в Баку

Около 300 азербайджанских компаний представят свою продукцию на выставке в Баку Около 300 азербайджанских компаний представят свою продукцию и услуги на VI Выставке продвижения местных компаний, которая пройдет в Бакинском Экспо-центре 18-21 июня.
Бизнес
13 июня 2025 г. 12:52
Около 300 азербайджанских компаний представят свою продукцию на выставке в Баку

Около 300 азербайджанских компаний представят свою продукцию и услуги на VI Выставке продвижения местных компаний, которая пройдет в Бакинском Экспо-центре 18-21 июня.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Самир Гумметов на брифинге, посвященном выставке.

По его словам, в выставке примут участие представители компаний, задействованных в сферах продовольствия, ИКТ, образования, строительства, промышленности, сельского хозяйства, логистики, текстиля и других секторах.

По словам представителя Marsol Group Турала Мустафаева, в мероприятии ожидается участие около 100 бизнесменов из Узбекистана, что доказывает международную значимость выставки: "В этом году мы впервые организовали зону для проведения B2B-встреч в рамках выставки. Здесь будут проводиться встречи руководителей компаний-участников выставки с представителями крупных холдингов и организаций".

Т.Мустафаев добавил, что в прошлом году выставку посетили более 21 тыс. человек.

Мероприятие пройдет при совместной организации KOBİA и Marsol Group в партнерстве с Государственным агентством занятости, Государственным рекламным агентством и Национальной ассоциацией общества предпринимателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Yerli şirkətlərin tanıtım sərgisi”ndə 300-ə yaxın Azərbaycan şirkəti məhsullarını təqdim edəcək

Экслюзивные новости

Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
12 июня 2025 г. 14:23
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2025 г. 15:44
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе зеленой энергии к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе "зеленой энергии" к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
10 июня 2025 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi