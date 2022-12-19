Около 30 МСП представлены на ярмарке "Холодные руки, горячие сердца"

На благотворительной ярмарке "Холодные руки, горячие сердца", стартовавшей 1 декабря на площади Фонтанов в Баку, в рамках Программы поддержки Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) представлены продукция и услуги около 30 микропредпринима

На благотворительной ярмарке "Холодные руки, горячие сердца", стартовавшей 1 декабря на площади Фонтанов в Баку, в рамках Программы поддержки Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) представлены продукция и услуги около 30 микропредпринимателей и мастеров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

На площадке, отведенной для МСП, выставляются и продаются чаи, органические продукты, сухофрукты, различные специи, вязаные игрушки, бижутерия, небольшие картины, сувениры из дерева, органическое мыло и др.

Благотворительная ярмарка "Холодные руки, горячие сердца" традиционно организуется каждый год Nargis Fund. Все собранные средства идут на оплату лечения детей, страдающих различными заболеваниями.

Ярмарка, которая продлится до 15 января 2023 года, работает каждый день с 11.00 до 23.00.