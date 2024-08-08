Около 11 млн манатов НДС возвращено покупателям недвижимости в Азербайджане

Объем уплаченного НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные в безналичном порядке у лиц, занимающихся строительной деятельностью на территории Азербайджана, в рамках проекта ƏDV geri al в январе-июле составил 11 млн 169,2 тыс. манатов.

Объем уплаченного НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные в безналичном порядке у лиц, занимающихся строительной деятельностью на территории Азербайджана, в рамках проекта ƏDV geri al в январе-июле составил 11 млн 169,2 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

За отчетный период потребителям, являющимся физическими лицами, возвращено НДС в размере 103 млн манатов, уплаченного за товары, приобретенные на объектах розничной торговли или общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.