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Около 11 млн манатов НДС возвращено покупателям недвижимости в Азербайджане

Около 11 млн манатов НДС возвращено покупателям недвижимости в Азербайджане Объем уплаченного НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные в безналичном порядке у лиц, занимающихся строительной деятельностью на территории Азербайджана, в рамках проекта ƏDV geri al в январе-июле составил 11 млн 169,2 тыс. манатов.
Бизнес
8 августа 2024 г. 12:42
Около 11 млн манатов НДС возвращено покупателям недвижимости в Азербайджане

Объем уплаченного НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные в безналичном порядке у лиц, занимающихся строительной деятельностью на территории Азербайджана, в рамках проекта ƏDV geri al в январе-июле составил 11 млн 169,2 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

За отчетный период потребителям, являющимся физическими лицами, возвращено НДС в размере 103 млн манатов, уплаченного за товары, приобретенные на объектах розничной торговли или общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara bu il 11 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

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