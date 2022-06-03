Охранная компания GESCO: 17 лет на страже ваших интересов

Есть хорошая фраза о том, что сначала на свое имя работаем мы, а потом - имя работает на нас. ООО GESCO – прекрасное подтверждение этой истины

Есть хорошая фраза о том, что сначала на свое имя работаем мы, а потом - имя работает на нас. ООО GESCO – прекрасное подтверждение этой истины. В этом году охранной компании исполняется 17 лет, и сегодня она – синоним надежности, профессионализма и безопасности.

Придерживаясь справедливого и точного подхода – мало стать чемпионом, важно суметь добиться совершенства, - руководство компании сумело за достаточно серьезный срок деятельности превратить GESCO в большую команду не только профессионалов, но и единомышленников. Можно с уверенностью сказать, что сегодня, спустя 17 лет после основания, GESСO уже оправдало свое громкое название и действительно стала в авангарде охранных компаний Азербайджана.

Почему выбирают GESCO?

Сегодня для любой страны охранные предприятия – это не роскошь, а обусловленная необходимость. Опасность терактов и краж интеллектуальной собственности и информации заставляют с особой тщательностью подходить к охране не только стратегически важных объектов, но и любого бизнеса. Поэтому, выбирая охранное предприятие, стоит обратить внимание на ее опыт, количество и качество предлагаемых услуг и уже существующих партнеров.

GESCO на протяжении 17 лет успешно осуществляет целый спектр услуг, включая физическую охрану, защиту информации, охрану инфраструктуры и объектов, противопожарную охрану, видеонаблюдение и оказание технической поддержки, а также профессиональную организацию престижных мероприятий и торжественных приемов.

При этом компания ставит своей целью не только обеспечение охраны, но и предупредительные меры в случае любой потенциальной опасности, выявление и немедленное устранение любых угроз. GESCO обеспечивает непрерывный мониторинг охраняемых объектов, охрану входов, выходов и передвижения по объекту, противопожарную защиту и эффективную защиту обслуживающего персонала.

С чего все начиналось?

В 2005 году офицеры структур безопасности в отставке решили создать охранную компанию, причем, делали они это уже в условиях существующей конкуренции – на тот момент в Азербайджане действовало около 15 подобных предприятий. Однако GESCO подошла к задаче со всей основательностью, пройдя необходимые тренинги, изучив опыт работы ЧОП в других странах и проведя необходимые опросы.

26 мая 2005 года, получив соответствующее разрешение МВД Азербайджана, компания начала работу и уже в августе получила первый контракт с Азербайджанским Государственным Экономическим Университетом.

Компания начинала работу с небольшого штата сотрудников, но уже спустя три месяца, 1 декабря 2005 года, победив в тендере, заключила второй контракт с ООО «Азертранс» и получила право охранять сразу два нефтяных терминала – Бакинский и Сангачальский. С обоими первыми партнерами GESCO сотрудничает до сих пор, что является неоспоримым доказательством доверия к качеству предоставляемых компанией услуг.

Уже в первый год деятельности компания добилась поставленных целей – стать партнерами госучреждений и нефтяного сектора страны.

Изначально поставив для себя высокую планку, GESCO удалось на протяжении долгих лет держать ее на нужном уровне.

Руководство компании объясняет это тем, что с первого дня работы они понимали необходимость существенных капвложений в техническое оснащение, проведение тренингов для сотрудников и высокие требования – прежде всего, к самим себе.

С каждым годом число партнеров росло, уже в 2014 году GESCO стала сотрудничать с Министерством образования, получив контракт на охрану в ходе проведения аттестации и экзаменов по приему на работу учителей, а в 2015 году - участвовала в охране мероприятий Первых Европейских игр в Баку. В 2019 году компания обеспечила охрану концерта Digital Sky, организованного ООО Azercell Telecom, а в 2021 году – охрану футбольного чемпионата Евро-2020, включая охрану фан-парада в Баку.

GESCO сегодня

В 2017 году компания получила первый международный сертификат ISO 9001, а сегодня уже работает в соответствии с требованиями стандартов ISO 14001, ISO 45001, предоставляя услуги частной и корпоративной охраны в нескольких регионах Азербайджана, сотрудничая с большим количеством партнерских организаций и компаний, представляющих различные сферы.

Штат компании на сегодняшний день составляет более 2400 человек и эта цифра также постоянно растет, в соответствии с количеством новых партнеров. При этом, по словам руководства компании, секрет успеха CESCO – в сочетании местного профессионального сервиса с международным опытом и стандартами качества.

Главный ресурс и ценность – это сотрудники

Именно следуя этому принципу руководство компании подходит к коммуникациям с собственными сотрудниками. Однако есть условие: для каждого из них имидж компании должен быть на первом месте. И каждый потенциальный сотрудник осознает это уже на этапе приема на работу, которое проходит в несколько этапов, в числе которых не только проверка уровня спортивной подготовки, но и собеседование с участием психолога.

Компания требует от охранников выдержки, культуры, умения общаться с людьми, а также наличия высоких моральных принципов. За несоблюдение последних в GESCO достаточно строго наказывают -выговором с последующим увольнением. Для сотрудников стратегических объектов первая допущенная ошибка становится последней. Столь же сурово карается и попытка получения вознаграждения – был случай, когда за попытку заработать при трудоустройстве знакомого был уволен прекрасно зарекомендовавший себя до этого случая сотрудник.

В компании существует многоступенчатая система контроля работы охранников: на каждом охраняемом объекте есть начальник службы охраны, контролирующий работу начальников смены, которые, в свою очередь, следят за работой охранников. Также рейды по объектам проводит специальная инспекция, работу которой контролирует ее начальник. Последней инстанцией в этой цепочке контроля является руководство компании.

Но столь жесткие требования компенсируются уважительным отношением и системой поощрения. Каждый сотрудник в любой сложной ситуации всегда может рассчитывать на старшего по званию – в компании очень развит командный дух, взаимовыручка и поддержка. К тому же, добросовестная работа здесь поощряется – материальная помощь в сложных жизненных ситуациях – важные составляющие корпоративной этики GESCO.

Также важно, что столь высокие требования руководство предъявляет и к сами себе, в компании уделяется повышенное внимание к международным стандартам качества и обеспечению надлежащих условий работы для своих сотрудников. В 2018 году GESCO внедрила IMS (интегрированные системы менеджмента), куда входят система экологического менеджмента (14001), система менеджмента охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 18001.

Человеческий фактор в GESCO важнее прибыли, поэтому зачастую компания сама вкладывается в обеспечение необходимого комфорта и техники безопасности своих работников. Причем, не только в рабочее время и на рабочих местах, к услугам всех сотрудников – прекрасно оборудованный спортивный зал, заниматься в котором они могут совершенно бесплатно. Возможно, неслучайно, что в числе сотрудников компании – профессиональные спортсмены Азербайджана.