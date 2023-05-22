Официальный представитель ОБСЕ: "Зеленая" экономика способствует стабильности

"Зеленая" экономика способствует стабильности во всех странах ОБСЕ.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт на конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, координации транспорта и устойчивого развития".
Она также отметила, что "зеленая" экономика имеет большое значение в реализации совместных инициатив, связанных с Целями устойчивого развития ООН.
"Упрощение перевозок и торговли служит благосостоянию людей. Устойчивое развитие включает в себя экологическую политику и обеспечивает будущее поколений. Мы должны быть более устойчивыми к будущим кризисам, пересмотрев наши отношения. Мир - это также и "зеленая" экология. Мы должны бороться за безопасность стран ОБСЕ", - подчеркнула Седерфельт.