Официальный представитель ОБСЕ: "Зеленая" экономика способствует стабильности

"Зеленая" экономика способствует стабильности во всех странах ОБСЕ.

"Зеленая" экономика способствует стабильности во всех странах ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт на конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, координации транспорта и устойчивого развития".

Она также отметила, что "зеленая" экономика имеет большое значение в реализации совместных инициатив, связанных с Целями устойчивого развития ООН.

"Упрощение перевозок и торговли служит благосостоянию людей. Устойчивое развитие включает в себя экологическую политику и обеспечивает будущее поколений. Мы должны быть более устойчивыми к будущим кризисам, пересмотрев наши отношения. Мир - это также и "зеленая" экология. Мы должны бороться за безопасность стран ОБСЕ", - подчеркнула Седерфельт.