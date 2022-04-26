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Официальные лица Азербайджана и Ирана обсудили экономические отношения

Официальные лица Азербайджана и Ирана обсудили экономические отношения Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехти Сафари встретился в Тегеране с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.
Бизнес
26 апреля 2022 г. 14:04
Официальные лица Азербайджана и Ирана обсудили экономические отношения

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехти Сафари встретился в Тегеране с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, на встрече были обсуждены экономические отношения между двумя странами.

Стороны обсудили решения Азербайджано-иранской межправительственной комиссии, совместно реализуемые проекты, восстановление освобожденных от оккупации территорий.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Iranian officials mull economic relations 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran rəsmiləri iqtisadi münasibətləri müzakirə edib

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