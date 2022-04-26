Официальные лица Азербайджана и Ирана обсудили экономические отношения

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехти Сафари встретился в Тегеране с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехти Сафари встретился в Тегеране с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, на встрече были обсуждены экономические отношения между двумя странами.

Стороны обсудили решения Азербайджано-иранской межправительственной комиссии, совместно реализуемые проекты, восстановление освобожденных от оккупации территорий.