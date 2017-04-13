ОЭСР: Бельгия - страна с самыми высокими налогами

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила рейтинг стран мира по величине налогового бремени. Аналитики сравнили налоги в 35 развитых странах.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, лидером стала Бельгия, где величина налога для жителей страны, не состоящих в браке и не имеющих детей, составляет 54%.

В первую десятку входят также Германия (49,4%), Венгрия (48,2%), Франция (48,1%), Италия (47,8%), Австрия (47,1%), Финляндия (43,8%), Чехия (43%), Швеция (42,8%) Словения (42,7%).

Самые низкие налоги для населения установлены в Чили (7%), Новой Зеландии (17,9%) и Мексике (20,1%).