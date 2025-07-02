ОЭС будет более тесно сотрудничать с представителями частного сектора

ОЭС будет более тесно сотрудничать с представителями частного сектора

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) планирует более тесно сотрудничать с представителями частного сектора.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам заявил заместитель генерального секретаря ОЭС Чагатай Эмре Онгют.

"На саммите лидеров этого года правительство Азербайджана продемонстрировало совершенно иной, замечательный подход: мы начали работу с форумов по разным направлениям", - отметил он.

По словам генсека, на сегодняшнем 6-м бизнес-форуме ОЭС в Шуше соберутся более 170 бизнесменов из 10 стран-членов.