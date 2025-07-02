О нас

ОЭС будет более тесно сотрудничать с представителями частного сектора

ОЭС будет более тесно сотрудничать с представителями частного сектора ОЭС будет более тесно сотрудничать с представителями частного сектора
Бизнес
2 июля 2025 г. 11:03
ОЭС будет более тесно сотрудничать с представителями частного сектора

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) планирует более тесно сотрудничать с представителями частного сектора.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам заявил заместитель генерального секретаря ОЭС Чагатай Эмре Онгют.

"На саммите лидеров этого года правительство Азербайджана продемонстрировало совершенно иной, замечательный подход: мы начали работу с форумов по разным направлениям", - отметил он.

По словам генсека, на сегодняшнем 6-м бизнес-форуме ОЭС в Шуше соберутся более 170 бизнесменов из 10 стран-членов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ECO özəl sektorun nümayəndələri ilə daha sıx əməkdaşlıq edəcək

Экслюзивные новости

Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi